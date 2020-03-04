تفاصيل جديدة حول قضية سارق فيلا نانسي عجرم

2020/03/04 | 06:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /برزت في الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في قضية اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من قبل سارق مسلّح، وإردائه على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.فقد أطلّت المحامية رهاب بيطار، الوكيلة القانونية لعائلة السارق محمد الموسى، في مقطع فيديو جديد نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، “لغاية في نفس يعقوب على ما يبدو”، بحسب […]

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