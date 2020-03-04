قاض إماراتي يوبّخ وسيم يوسف في أول جلسات محاكمته

2020/03/04 | 06:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مثل الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، الثلاثاء، أمام محكمة جنايات أبو ظبي، بتهمة “إثارة ونشر الكراهية والعنصرية في المجتمع”.وخلال الجلسة أسندت النيابة لوسيم يوسف “تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.[…]

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