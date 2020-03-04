ترامب يتبرع برواتب 3 أشهر لرفد جهود احتواء كورونا

2020/03/04 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، أن الرئيس دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدي لفيورس كورونا في البلاد.وقالت غريشان في تغريدة نشرتها على “تويتر” اليوم الثلاثاء: “لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه.تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، […]

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