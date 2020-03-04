أعراض أثناء الحيض قد تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة

2020/03/04 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء، إن بعض الأعراض أثناء الحيض تستلزم استشارة الطبيب فورا؛ حيث إنها تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة.وأوضحت أن الآلام الشديدة والنزيف الشديد تنذر بالإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، في حين ينذر النمو الزائد للشعر بالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض بحسب (مصراوي).وإذا زادت مدة الحيض عن 7 أيام، فإن ذلك […]

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