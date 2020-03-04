طبيب للأردنيين: لا تستخدموا الكمامات

2020/03/04 | 06:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال رئيس قسم الامراض الصدرية والعناية المركزة في مركز الحسين للسرطان فراس الهواري، إنه لا ينصح الأردنيين باستخدام الكمامات، قائلاً إن الفايروس غير منتشر في الهواء، وما يجب أن ينتبه له الأردنيون هو تلوث الأيدي وليس تلوث الجو.وأضاف الهواري خلال استضافته عبر برنامج “صوت المملكة”، أن الكمامات تغري مرتديها بوضع يده على وجهه […]

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