هذه الأشياء يمكن أن تغيّر لون عينيك

2020/03/04 | 06:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “خينيال” الإسبانية تقريراً أوضحت فيه أنّ العيون ذات اللون البني هي الأكثر شيوعا، حيث إن حوالي 70% من سكان العالم في جميع القارات، من أستراليا إلى أميركا الشمالية والجنوبية، لون أعينهم بني.ولفتت المجلة إلى أنّنا نلاحظ أن حوالي 95% من اليابانيين والشعوب الأصلية في الصين والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وجنوب أوروبا […]

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