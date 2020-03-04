ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب

2020/03/04 | 06:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت الفنانة ليلى علوي، في تقارير صحفية لها اليوم، عن غضبها الشديد بسبب محاولة أحد معجبيها من وضع يده على كتفها خلال تواجدها في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.واضافت وفق “بلدنا اليوم”: “أنا عارفة إن الناس في […]

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