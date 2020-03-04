2020/03/04 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تفضل شريحة عريضة من الناس تناول كميات كبيرة من الشاي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن إدمانه يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية.وفي الوقت الذي يحتوي الشاي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، فإن الإفراط فيه قد يلحق الضرر بالصحة العامة، ويتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.وأكد الموقع الإلكتروني الطبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).