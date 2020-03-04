قصة اكتشاف أول بئر نفط في السعودية

2020/03/04 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /«بئر دمام رقم 7» أو كما يلقب بـ «بئر الخير»، هو أول بئر نفط يتم اكتشافه في المملكة العربية السعودية، وتم اكتشافه في عام 1936 على التل بالقرب من شمال الظهران، وبدأ إنتاجه في الرابع من مارس عام 1938.ويرجع اكتشافه إلى فريق جيولوجي كان مكون من 13 أمريكيا، وقاموا بأعمال البحث والتنقيب بعدما […]

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