حقيقة إصابة البابا فرانسيس بفيروس كورونا

2020/03/04 | 07:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /خضع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى تحليل فيروس كورونا ، وأثبت سلبياته، وذلك بعد أن أجبر على إلغاء سلسلة من الفعاليات الرسمية الأسبوع الماضي بسبب شعوره بالتوعك.ووفقًا لصحيفة ” ديلي ميل”، أجرى فرانسيس البالغ من العامر 88 عامًا اختبارا روتينيا بعد شعوره بالمرض يوم الاربعاء مع ظهور أعراض البرد بما في ذلك السعال […]

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