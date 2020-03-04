2020/03/04 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي عراقي الثلاثاء، بأنه تم اتخاذ اجراءات لحجر عائلة الفتاة المصابة بكورونا في مدينة كربلاء المقدسة، فيما اشار الى خضوع 16 شخصا للفحص في مي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجر عائلة فتاة مصابة بكورونا في كربلاء و16مصابا في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجر عائلة فتاة مصابة بكورونا في كربلاء و16مصابا في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).