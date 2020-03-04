كورونا يواصل زحفه بكردستان العراق بـ39 اصابة مشتبه بها

2020/03/04 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق الثلاثاء، عن نتائج 39 مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، فيما اشارت الى ان عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حا...

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