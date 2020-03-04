شاهد : طعن صحفي عراقي في هجوم جماعي مسلح

2020/03/04 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت مجموعة من الصور مشاجرة داخل ساحة التحرير، وسط بغداد الثلاثاء، بين المحتجين وعناصر مسلحة .كما أظهرت الصور تعرض الصحفي العراقي حسين رحم بالسكاكين ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.وقال شهود عيان إن مسلحين هاجموا حسين رحم، لأسباب غير معروفة حتى الآن، وقاموا بطعنه في الجسد والرأس.وأكد الشهود أن المسلحين وعددهم […]

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