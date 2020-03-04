شاهد : فيديو مروع لإيرانية تصرخ بعد إصابة نجلها بـ كورونا

2020/03/04 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع لردة فعل امرأة إيرانية بعد إصابة نجلها بفيروس كورونا.وأظهر الفيديو الشاب وهو يدخل سيارة الإسعاف، بينما استمرت الأم في الصراخ والبكاء.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود […]

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