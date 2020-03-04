حسن أحراث - ماذا في -قبك سخون-؟

2020/03/04 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث حسب المعجم العربي "القاموس المحيط"، عانى الأمرين، أي عانى كثيرا؛ وهي حال المناضل ببلدنا العزيز المغرب.إن المناضل، وبكل معاني الكلمة، أي المناضل الثوري، يعاني الأمرين، أي يعاني كثيرا..وللمزيد من التوضيح، الأمر يهم المناضل الثوري حقيقة، صاحب رسالة، صاحب قضية، لأن عدد المتشبهين بالمناضل في ارتفاع مهول.وكثيرا ما يستغل "المتشبهون" ماضيهم الذي تنكروا له (أقصد بالدرجة الأولى جل المعتقلين السياسيين ......

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