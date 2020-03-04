تاج السر عثمان - مفهوم التنمية وحصاد التجربة السودانية

2020/03/04 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان 1 - مفهوم التنمية رغم أن الهدف المباشر بعد ثورة ديسمبر تحقيق برنامج اسعافي عاجل للفترة الانتقالية لاصلاح ما خربه نظام الانقاذ ، واستعادة العافية للاقتصاد السوداني ، لينطلق وفق خطة تنموية مدروسة، يشمل البرنامج الاسعافي : وقف التدهور والخراب الاقتصادي، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتقليص الصرف علي القطاع السيادي والحكومي والأمن والدفاع، واستعادة أموال وممتلكات ا......

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