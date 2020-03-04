ميساء المصري - وزراء الخارجية العرب مغيبون.. و شعوب متهمة بمعاداة السامية.. وترامب برئاسة ثانية

2020/03/04 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري " أقول من قلبي ، يجب علينا أن نضمن أن الرئيس الأكثر تأييدًا لإسرائيل في التاريخ يجب ألا يحل محله رئيس يكون أكثر معاداة لإسرائيل.و لهذا السبب نحتاج إلى أربع سنوات أخرى للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض." و يجب ألا يُسمح لأعداء إسرائيل بأن يطلقوا على أنفسهم أصدقاء إسرائيل ..وأن السياسة الرسمية لإدارة ترامب هي أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.." هذا ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي ماي......

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