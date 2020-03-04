روسيا تتهم تركيا بانتهاك القانون الدولي في ادلب

2020/03/04 | 08:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزراة الدفاع الروسية، تركيا بانتهاك القانون الدولي بزيادة عدد القوات في منطقة إدلب.وفندت وزارة الدفاع الروسية، الاتهامات الغربية والأممية للحكومة السورية بارتكاب “جرائم حرب” والتسبب في “كارثة إنسانية” ونزوح “الملايين” في إدلب السورية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان ، إن “الدول الغربية والأمم المتحدة لم تكترث على الإطلاق […]

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