بالوثيقة .. محافظ واسط يوجه بغلق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوما

2020/03/04 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة العهد نيوز، على وثيقة، تتضمن توجيه من محافظ واسط محمد المياحي، بغلق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوما.وجاء ذلك بهدف اتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية للوقاية من انتقال عدوى مرض فايروس كورونا عبر المسافرين الوافدين والحركة التجارية للحفاظ على صحة وسلامة ابناء المحافظة.

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