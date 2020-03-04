حبس زوجته في الحمام.. بسبب “كورونا”

2020/03/04 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز رجلا ليتوانيا، زوجته في الحمام بسبب مخاوف من إصابتها بفيروس كورونا بعد أن قابلت امرأة صينية وصلت من إيطاليا.واتصلت زوجة الرجل بالشرطة، التي هرعت إلى الشقة في العاصمة فيلنوس، وفقا لـ”ديلي ميل”.وقال الزوج إنه حبسها بعد “التشاور عبر الهاتف مع الأطباء”، حول كيفية تجنب الإصابة، وفقا للشرطة المحلية.ومع ذلك، لم يُقبض […]

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