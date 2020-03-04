2020/03/04 | 08:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة برلمانية: موازنة 2020 تحتاج 45 يوما لإنهاء تعديلاتها بحال تشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 08:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية: موازنة 2020 تحتاج 45 يوما لإنهاء تعديلاتها بحال تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية: موازنة 2020 تحتاج 45 يوما لإنهاء تعديلاتها بحال تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).