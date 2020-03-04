تشيلسي يلحق بليفربول خسارة جديدة ويخرجه من كأس الاتحاد

2020/03/04 | 08:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز تشيلسي مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الثلاثاء على ليفربول بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.وسجل ثنائية تشيلسي كل من ويليان (13) وروز باركلي (64).الخسارة هي الثالثة على التوالي لليفربول في 3 بطولات، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، وأمام واتفورد بالدوري الإنجليزي والتي كانت الأولى بعد سلسلة امتدت إلى 27 مباراة متتالية.

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