سعاد الولي - المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة

2020/03/04 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعاد_الولي تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية وثاني مستعمرة عربية بعد فلسطين، وأكثر القضايا تغييبًا في الأوساط التقدمية والشعبية في العالم العربي، وذلك يمكن إرجاعه لأسباب عدة منها انحياز الأنظمة الديكتاتورية القائمة للاحتلال المغربي، والانحياز الإعلامي الذي يتعمَّد تغييب صوت الشعب الصحراوي وتصوير القضية من منظور النظام المغربي.يمكن القول أيضًا إن الالتحام القوي الذي ساد بين الثوار الصحراويين والقوى ا......

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