الحزب الشيوعي اليوناني - إن مواجهة موجات اللاجئين المتزايدة لا تكون بالقمع بل بالعصيان تجاه الخطط الأوروأطلسية

2020/03/04 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني المكتب الاعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانييؤكد المكتب الاعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في بياناته المتعاقبة و الصادرة في الأيام الماضية على:«إن مواجهة موجات اللاجئين المتزايدة لا تكون بالقمع بل بالعصيان تجاه الخطط الأوروأطلسية.إن غزو تركيا لشمال سوريا بدعم من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتصعيد مواجهتها العسكرية......

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