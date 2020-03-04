نيكلاس ألبين سفينسون - تفشي فيروس كورونا يهدد الاقتصاد العالمي

2020/03/04 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نيكلاس_ألبين_سفينسون تسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرا في حدوث أكبر موجة من الخسائر شهدتها أسواق الأسهم منذ 2008، مما أدى إلى تبخر خمسة تريليونات دولار من قيم الأسهم في جميع أنحاء العالم.يسود الأسواق قلق من أن الفيروس سيكون له تأثير خطير على الاقتصاد العالمي الضعيف أصلا.وهذه المخاوف ليست بدون أساس.وباء فيروس كورونا الجديد له انعكاسات مهمة على الصراع الطبقي، وهو ما سبق لنا أن تطرقنا إليه في مقال عن تفشي المرض ......

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