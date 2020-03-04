ملف خاشقجي يعود من جديد .. وهذه المرة الاتهامات توجه لترامب

2020/03/04 | 08:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد أعضاء بالكونغرس الأمريكي بإلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول إغتيال الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي على يد رجال ولي عهد السعودي، محمد بن سلمان، متهمين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر نشره بهدف حماية السعودية.وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، إنه سيستند إلى فقرة من قانون صدر عام 1976 تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو […]

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