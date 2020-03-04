السلطات الإيرانية تعتقل شخصا صوَّر تكدس جثث كورونا في قم

2020/03/04 | 09:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعتقلت السلطات الإيرانية مصورا نشر مقطع فيديو من داخل مكان تتجمع فيه عشرات الجثث، في مدينة قم، مركز تفش...

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