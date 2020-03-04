2020/03/04 | 09:21 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

رأى المحلل السياسي علي الساعدي، الأربعاء، ان العراق قد يواجه تدخلا خارجيا عسكريا غير مسبوق بعد كلمة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الساعدي: العراق قد يواجه تدخلا خارجيا غير مسبوق بعد كلمة بلاسخارت في مجلس الامن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الساعدي: العراق قد يواجه تدخلا خارجيا غير مسبوق بعد كلمة بلاسخارت في مجلس الامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).