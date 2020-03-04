وزارة الكهرباء: خطة للربط الشبكي مع دول الجوار

2020/03/04 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، تفاصيل خططها بشأن الربط الشبكي للطاقة مع دول الجوار.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “العراق تمكن من إقناع الجانب الأميركي لإعفائه من العقوبات لغرض استيراد الغاز الإيراني لمدة 45 يوما”.ولفت إلى أن “العراق أبلغ الجانب الأميركي جديته بتنويع مصادر

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