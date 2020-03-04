الخطوط الجوية العراقية: ممنوع دخول أي عراقي إلى تركيا

2020/03/04 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرة الخطوط الجوية العراقية في اسطنبول دلال رياض، الأربعاء، أن قرار منع الدخول إلى تركيا يسري على جميع العراقيين، مشيرةإلى أنه غير المقبول دخول المسافر العراقي إلى تركيا، عبر أي خطوط وقالت رياض في حوار مع صحيفة “الصباح” اطلعت عليه وكالة صدى، إن “قرار منع الدخول إلى تركيا يسري على جميع العراقيين.وأكدت أن

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