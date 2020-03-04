الجبوري يفتتح معرض اعمار نينوى الثاني

2020/03/04 | 09:28 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء عليفتتح محافظ نينوى نجم الجبوري ورئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية الدكتور مصطفى الهيتي معرض اعمار نينوى الثاني.وتم افتتاح المعرض بحضور عدد من نواب نينوى ورئيس جامعة الموصل ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية.وأشار الجبوري، خلال كلمة القاها، الى ان مسيرة الاعمار قد بدأت اثاراها بالظهور على الواقع وان جميع الجهود والسواعد الخيرة يجب ان تتكاتف من اجل إعادة بناء ما دمره الإرهاب وانتصار إرادة الحياة على الفكر الظلامي.وطالب ان يتم تخصيص مبالغ اكبر من قبل الحكومة المركزية لدعم هذه الجهود وفتح افاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية وتوفير فرص الاستثمار والعمل على تقليل البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي لاهالي المحافظة.

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