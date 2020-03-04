خلال اجتماع وقائي مهم... مدير دائرة صحة البصرة يؤكد خلو المحافظة من الإصابات بفايروس «كورونا»

2020/03/04 | 09:28 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/مصطفى محمد الأسديأكد مدير دائرة صحة البصرة الدكتور «عباس خلف التميميّ»، خلال اجتماعٍ جمعه مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان وقيادة شرطة البصرة ومديرية الدفاع المدنيّ، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة، موضحاً تفاصيل الحالات المشتبه بها، ومعلناً عن أهم الإجراءات الوقائيّة التي سيتم اتخاذها للوقاية من الفايروس.وقال التميميّ: إن “دائرة صحة البصرة عقدت اجتماعاً مهماً للوقاية من فايروس كورونا، تمخضَ بتشكيل لجنة لتعقيم الأماكن المزدحمة كالسجون والدوائر المكتضة بالمراجعين والأماكن الدينيّة، وستنطلق الحملة بإجراءاتها الوقائيّة يوم الثلاثاء القادم”.وأوضح، إن “هناك 13 حالة مشتبه بها أجريت لها التحاليل وظهرت إنها سليمة من الإصابة بالفايروس، وبقيت حالة واحدة سجلت في مستشفى أبي الخصيب، لم تظهر نتائجها حتى الآن، ومن المؤمل أن تظهر اليوم”، مؤكداً إن “العائلة التي تم حجرها في مستشفى البصرة الجمهوريّ قضت 11 يوماً في الحجر، من دون تسجيل أي إصابة وبقي لها 3 أيام”.

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