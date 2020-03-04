مسؤول باتحاد الكرة المستقيل: لـم نستغل اموال فيفا بتوفير أراض للمشاريع الرياضية

2020/03/04 | 09:28 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةاكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل، فالح موسى، أن الاتحاد لم يستغل الأموال التي يمنحها الاتحاد الدولي «فيفا»، بتوفير أراض للمشاريع الرياضية.وقال موسى، إن «فيفا يمنح الاموال للجان في الاتحادات مقابل نشاطات معينة وفي حال لم تتحقق النشاطات تعاد الاموال ل‍فيفا»، مبيناً ان «الاتحاد الدولي يوفر اموالاً من اجل بناء مشاريع رياضية، لكننا لم نوفر اراضي لاستغلال الأموال».وتابع أن «هناك اشخاص حاولوا اسقاط الاتحاد بشتى الطرق»، مبيناً بالقول، «لا يوجد سبب لتقديم استقالتنا غير الخوف على رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار».وأضاف «سأرفض العودة في حال اتصل بي مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس وكذلك لا يحق لي العودة للجنة لأني مستقيل»، مشيراً إلى أن «أعضاء الاتحاد جميعهم قدموا الاستقالة ولا يعملون في أي لجنة الان».

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