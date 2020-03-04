2020/03/04 | 09:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين إسماعيلي، عن الافراج المؤقت، لأكثر من 54 ألف سجين، خوفا من تفشي فيروس كورونا.وأوضح إسماعيلي" أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة".ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض.وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، امس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 77 شخصا، وتجاوز عدد المصابين 2300 شخص.والثلاثاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس.وفي تصريح للصحفيين في جنيف قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، إن "الوضع ليس سهلا".وأوضح أنه "على غرار بلدان أخرى بات الفيروس مترسّخا" في إيران.وشدد راين على أن القضاء على الفيروس في بلدان تفشى فيها "صعب" إنما "ليس مستحيلا".وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إن "الأطباء والممرضين قلقون من عدم توفر الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس والأوكسجين".

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