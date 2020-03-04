2020/03/04 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجدة التميمي تكشف عن خطة لتقنين استيراد المواد من دول الخارج بالاشتراك مع ثلاث وزارات، تحت شعار "صنع في العراق" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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