تقرير: فينيسيوس طلب من زيدان إشراك مارسيلو بدلاً من ميندي

2020/03/04 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الاربعاء، عن اقتراح مفاجئ قدمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قبل الكلاسيكو.وكان فينيسيوس قد شارك أساسيًا في الكلاسيكو، وأحرز هدفًا في فوز الميرنجي على برشلونة بنتيجة 2-0.ووفقًا لبرنامج التشيرنجيتو، فإن فينيسيوس اقترح على الجهاز الفني لريال مدريد، أن يتم الدفع بمارسيلو أساسيًا في […]

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