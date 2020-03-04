نحو 39 ألف وحدة سكنية ستُبنى في بغداد بهذه المناطق

2020/03/04 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أنجزتْ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الاربعاء، المخططات الاساسية لمدينة الطارق السكنية الثانية في بغداد، التي ستوفر اكثر من 38 الف قطعة ارض ووحدة سكن عمودية، مبينة أنها بصدد توفير ما يقرب من ستة الاف وحدة سكنية في المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية للعام الماضي.وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في حديث صحفي […]

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