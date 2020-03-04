محافظ واسط يوجه بغلق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوماً

2020/03/04 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بغلق منفذ زرباطية الحدودي مع إيران لمدة 15 يوماً للحد من إنتشار فيروس كورونا في البلاد.

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