صحة واسط تهدد بعقوبات قضائية لمن لا يلتزم بإجراءات الحجر الصحي

2020/03/04 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية صحة محافظة واسط، توجيهات إلى مواطني المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، مهددة بفرض عقوبات قضائية لمن لا يلتزم بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الدول الموبوءة.وذكر بيان للدائرة تلقته وكالة صدى الاعلام، ان “دائرة صحة واسط ألزمت جميع المواطنين العائدين من إيران سواء من المنافذ الحدودية المتعددة أو المطارات بضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة

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