«كورونا» يخفت في الصين ويكتسح كوريا الجنوبية وينتشر في المانيا

2020/03/04 | 09:32 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأفادت الصين عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة اسابيع.كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 2934 داخل الصين.بينما يبلغ الرقم العالمي للوفيات 3100 حالة.وظهر الفيروس في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوباي الصيني قبل أن ينتشر في أكثر من 60 بلدا.وسجلت الاصابات انخفاضا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات الـ11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها الثلاثاء خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.أما أكبر عدد من الإصابات الجديدة فقد أعلنت عنها كوريا الجنوبية حيث كشفت مراكزها لمكافحة الأمراض عن تسجيل 600 إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد.وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 4812 حالة. من جهته، قال معهد روبرت كوخ الألماني إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 188 بعدما سجل 157 حالة الاثنين.وأضاف أن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس.

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