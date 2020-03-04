2020/03/04 | 09:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق” بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المقترضين المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر كانون الثاني الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، ان “حصيلة الاموال بلغت مجموعها اكثر من 453 مليوناً و783 ألفاً و629 ديناراً”.وأشار الى، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن استرداد ما يقارب نصف مليار دينار من المقترضين المتلكئين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن استرداد ما يقارب نصف مليار دينار من المقترضين المتلكئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).