شاهد : شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجة رسالة نارية لها بعد انباء ارتباطها

2020/03/04 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.قال وائل عبد العزيز في رسالته: “بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وانتي عيلة صغيرة”.وأضاف وائل […]

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