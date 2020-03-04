2020/03/04 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، عن خيارين تناقشهما الكتل السياسية، أحدهما يفضي إلى إعادة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن بدر يكشف عن خيارين تناقشهما القوى السياسية للخروج من أزمة رئاسة الوزراء أحدهما بقاء ’’تصريف الأعمال’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن بدر يكشف عن خيارين تناقشهما القوى السياسية للخروج من أزمة رئاسة الوزراء أحدهما بقاء ’’تصريف الأعمال’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).