الاعمار والإسكان تعلن البدء بإنشاء 38 ألف وحدة سكنية غربي بغداد

2020/03/04 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، الأربعاء (04 آذار 2020)، انجاز المخططات الأساسية لمدينة "الطارق" السكنية الثانية في العاصمة بغداد.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية، عن مصدر في الوزارة قوله، إن "وزارته أنجزت المخططات الاساسية لمدينة الطارق، والتي ستوفر اكثر من 38 الف قطعة ارض ووحدة سكن عمودية"، مبيناً أن "الوزارة بصدد توفير ما يقرب من ستة الاف وحدة سكنية في المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية للعام الماضي".

وأوضح أن "الوزارة اعدت الخطط اللازمة لإنشاء المدن السكنية في عموم البلاد من خلال انشاء التصاميم بالشكل الامثل والاعتماد على تقنيات بناء حديثة للقضاء على ازمة السكن".

وتابع المصدر، أنّ "وزارته انجزت بهذا الشأن المخططات الاساسية لمدينة الطارق السكنية الثانية في منطقة ابو غريب قرب ناحية النصر والسلام ببغداد، كاشفا عن انها ستوفر 38 ألفا و333 قطعة ارض ووحدة سكن عمودي، الى جانب قطع اراض بمساحات 200 و300 و400 و600 متر مربع"، مردفاً ان "المدينة ستوفر الخدمات التربوية والتجارية والخدمية كافة".

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