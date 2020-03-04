اربيل تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا في المحافظة

2020/03/04 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية الصحة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان امس الثلاثاء الانباء التي تتحدث عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى ان عددا من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا لا اساس له يزعم تسجيل اصابات بفيروس كورونا في اربيل ، موضحة ان هذا الخبر بعيد

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