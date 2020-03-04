قيادة قاطع عمليات سامراء تنفذ عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق جنوب سامراء

2020/03/04 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة، الأربعاء، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق في ناحية الاسحاقي جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى اللواء ٣١٥ افادت بتواجد عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإجرامي في مناطق (العذية والرواشد ودغرة والشطيط)، مضيفاً ان،

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