دخول وزير الصناعة الايراني المستشفى بسبب كورونا

2020/03/04 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أوردت صحيفة “عكاظ” السعودية أنباء عن دخول وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، مستشفى “مسيح دانشوري” في العاصمة طهران بسبب إصابته بفيروس كورونا.وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 نائبا.وقال عبد الرضا مصري، حسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، […]

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