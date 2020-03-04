ما حقيقة هروب مصابة بفيروس كورونا من مستشفى كربلاء

2020/03/04 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة مدينة كربلاء المقدسة، الاربعاء، حقيقة هروب مصابة بفيروس كورونا من المستشفى....

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