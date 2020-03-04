البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مكافحة “كورونا”

2020/03/04 | 09:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف البنك الدولي الثلاثاء، عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، إن “الهدف هو تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان”، مضيفا أن “السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح”.وأشار إلى أنه في إطار الجهود التي تبذل لمنع […]

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