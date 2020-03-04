مكتب الخطوط الجوية العراقية في اسطنبول: ممنوع دخول العراقيين إلى تركيا

2020/03/04 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت مديرة الخطوط الجوية العراقية في اسطنبول دلال رياض، الأربعاء، أن قرار منع الدخول إلى تركيا يسري على جميع العراقيين، مشيرة إلى أنه غير المقبول دخول المسافر العراقي إلى تركيا، عبر أي خطوط.وقالت رياض في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “قرار منع الدخول إلى تركيا يسري على جميع العراقيين.[…]

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